Лукашенко посоветовал странам-посредникам навести порядок у себя

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в его стране функционирует правительство, сформированное согласно Конституции.

Белорусский лидер настоятельно рекомендовал тем странам, которые пытаются быть «посредниками» в урегулировании ситуации, лучше разобраться со своими проблемами, навести порядок у себя. Он констатировал, что наблюдаются попытки раскачать ситуацию в стране.

Глава государства также отметил, что никогда никакое правительство за рубежом не будет управлять Белоруссией. Он не сомневается, что нынешняя власть справится с ситуацией.