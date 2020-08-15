Клинцевич увидел в скоплении войск США в Польше угрозу для Белоруссии

Почти все, что делает НАТО, связано с Россией и направлено против России — это аксиома, уже давно известная каждому в нашей стране. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на подписание Варшавой и Вашингтоном договора о военном сотрудничестве, усиливающем военный контингент США в республике. В частности, туда перебазируется командование Пятого корпуса Сухопутных войск США, а количество военнослужащих увеличится с пяти до шести тысяч человек. Подписав документ, польский президент Анджей Дуда заявил, что безопасность «нашей части Европы», включающей в себя Украину и Прибалтику, значительно усилилась. Это возмутило Клинцевича.

«Безусловно, мы имеем возможность наблюдать сейчас подготовку плацдарма, — убежден он. — Дополнительная тысяча человек понадобится для усиления давления на регион, а переброска командования корпуса позволит американцам в любой момент заняться организацией вооруженных провокаций в Восточной Европе. Любопытная деталь: США используют в Польше инфраструктуру, созданную Советским Союзом в рамках Организации Варшавского договора, противостоявшей НАТО в годы холодной войны».

Сенатор выразил озабоченность в связи с активным сосредоточением сил и средств Соединенных Штатов в «ближнем зарубежье». Дополнительным фактором беспокойства являются протесты в Белоруссии — скопленная группировка войск вполне может быть использована для «помощи народу» с дальнейшей оккупацией союзного нам государства.

«В доказательство сему могу сказать, что натовцами уже объявлена возможность проведения масштабных военных учений в этом регионе, — заметил парламентарий. — Само собой, мы с вами понимаем, как могут быть использованы привлеченные к ним вооруженные силы, а потому предупреждаем наших западных партнеров о недопустимости подобного рода «фокусов».

Собеседник ФАН убежден, что необходимости в усилении американского гарнизона (и в принципе самого его существования) нет никакой: ни для Прибалтики, ни уж тем более для самой Польши никакой «угрозы с востока» не существует.

«Находясь во власти деструктивных фобий, Дуда и его коллеги из стран Балтии продают собственный народ и торгуют безопасностью своих государств, приглашая иноземные гарнизоны, — заявил Клинцевич. — Почему они так боятся? Потому что находятся рядом с нами? Но, позвольте, при нынешних методах ведения полномасштабной войны расстояния не имеют никакого значения».

Сенатор подчеркнул, что с точки зрения нанесения ядерного удара Польша находится в такой же опасности, как и любая другая страна мира —например, Канада или Перу.

«Поэтому хотелось бы по-доброму, но все же предупредить наших соседей: не играйте с огнем и лучше не пытайтесь создавать патологические процессы на наших границах», — сказал собеседник ФАН.

Клинцевич высмеял слова Дуды о том, что Украина, мол, является частью Европы, входящей в его зону ответственности. По его мнению, «Европой» в метафизическом смысле этого слова, Украина не будет еще очень долгое время, пока ее население меняет свой менталитет.