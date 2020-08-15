Экономист оценил влияние нефтяных цен на рост пенсий в РФ

Москва, 15 августа. Высокие цены на нефть могут способствовать повышению уровня благосостояния пенсионеров в РФ. Об этом заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Стоит напомнить, что в марте 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что обвал цен на нефть и ослабление рубля не смогут вывести отечественную экономику из равновесия, ее запаса прочности хватит минимум на шесть лет, если цены на углеводороды будут оставаться на стабильно низком уровне. При этом государство в первую очередь успокоило россиян, заверив, что бюджетные обязательства будут выполнены в срок.

Сегодня цены на нефтяном рынке стабилизируются, поэтому некоторые специалисты полагают, что можно ждать повышения зарплат и пенсий в РФ.

«Для правительства появится возможность дополнительно датировать пенсионный фонд, не говоря о том, что увеличение доходов опосредованно идет к росту зарплат и перечислениям в Пенсионный фонд. Поэтому в определенной степени — это может способствовать поднятию уровня пенсий», —объяснил Косой.

При этом эксперт подчеркнул, что прямой взаимосвязи между ценами на рынке нефти и повышением пенсий нет. Однако не исключено, что жителям некоторых регионов сделают надбавки к пенсиям, но это зависит от возможностей регионального бюджета, передает «Инфореактор».

«Да, такое в истории России бывало. Если в России будет высокая цена на нефть, то кое-где, возможно, пенсионеры станут жить лучше», — подытожил экономист.

При условии повышения цен на нефть в странах, продающих углеводороды, происходит экономический скачок, который позволяет направить часть средств на различные социальные проекты.