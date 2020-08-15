Композитор Молчанов назвал факторы, которые привели к гибели Легкоступовой

Москва, 15 августа. Смерть российской певицы Валентины Легкоступовой стала для многих потрясением. До сих пор выдвигаются версии о ее гибели. О том, что могло привести к трагическим последствиям, высказал мнение композитор Олег Молчанов, пишет iReactor.

Творческий деятель рассказал, что однажды ездил с певицей на гастроли. По его мнению, таких талантливых исполнителей, как Легкоступова, губит целый ряд факторов. Много свободного времени, высокие амбиции, безработица и тяга к спиртному — все это приводит к печальным последствиям. Он констатировал, что любовь к спиртному у певицы была еще в 80-х годах.

«Бытовое насилие среди звезд приходит из-за ранимости. Невостребованность, денег нет, амбиции, эго. У них это очень развито, у артистов и актеров. Когда нет денег, начинают пить. Актеры, музыканты и певцы, часто к этому идет. У меня так тоже друг умер. Я давно знал, что она пьет. В 80-е еще она часто пьяная была. Ни к чему хорошему алкоголь никогда не приводит», — подчеркнул музыкальный деятель.

Он также выразил сожаление по поводу смерти артистки в расцвете сил.

Напомним, что по версии правоохранительных органов, Легкоступова могла упасть в ванне и удариться головой. В больницу ее доставили 11 августа. Позднее она впала в кому и умерла.

Отметим, что в СМИ была версия о возможной причастности мужа певицы Юрия Фирсова к гибели супруги, который пропал куда-то после случившегося. Однако менеджер исполнительницы Максим Екимов говорил о том, что супруг в последнее время был в Крыму, сообщает канал «360».