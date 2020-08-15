Петросян пожаловался на отмененные из-за коронавируса концерты в Крыму

Москва, 15 августа. Известный российский юморист Евгений Петросян возмутился, что после пандемии его концерты в Крыму, Сочи и Адлере повисли в воздухе, и он не может понять, состоятся они или нет.

Местные власти, как уточнил комик, не дают никакой ясности, и, как ему кажется, просто «отмалчиваются».

«Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной рассадки, а в театральном зале планируется?» — возмутился он в своем Instagram.

Несмотря на возмущение, Петросян отметил, что с одной стороны понимает осторожность губернатора Краснодарского края, ведь на Кубань едет огромное количество отдыхающих. В заключение юморист выразил надежду, что его концерты все-таки состоятся.

Ранее в Минкультуры РФ заявляли, что концертная деятельность в России может возобновиться в сентябре, окончательное решение будет приниматься в каждом конкретном регионе в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, в Петербурге спортивные, культурные и зрелищные мероприятия разрешили с 8 августа, но только на открытом воздухе.

Отметим, что Петросян — далеко не первый деятель шоу-бизнеса, выразивший недовольство пандемией и введенными из-за нее ограничениями. Так, много сетовал на свои убытки муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, а также супруг Наташи Королевой, стриптизер Тарзан. По словам последнего, артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию».