Штаб Тихановской создает координационный совет по трансферу власти

Вильнюс, 15 августа. Штаб Светланы Тихановской, одной из кандидаток в президенты Белоруссии, приступил к формированию координационного совета для передачи власти в республике.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале штаба. Уточняется, что этот совет будет представлять расширенную рабочую группу наиболее уважаемых членов общества. Им предстоит обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Сейчас штаб принимает заявки от потенциальных членов. Формальных критериев к ним не выдвигается, но есть главный — «доверие и уважение широкого круга белорусов». На следующем этапе будут созданы рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений.

Представители штаба обратили внимание, что в основной состав совета не смогут войти все желающие, но делиться своими идеями смогут все.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После в республике начались массовые несанкционированные протестные акции протеста, обернувшиеся массовыми беспорядками. По данным ЦИК, за действующего лидера республики Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%. Анна Канопацкая — 1,6% голосов, Андрей Дмитриев — 1,2%, Сергей Черечень — 1,14%. Против всех кандидатов проголосовали 4,59%.