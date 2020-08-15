Нумеролог рассказала, как выбрать лучший код для номерного знака автомобиля

Манеру езды водителя или темп передвижения по дорогам страны, а также то, какие ситуации на трассе с ним могут случиться — все это можно вычислить по номеру автомобиля. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала нумеролог, астролог Яна Ваганова.

«Нужно складывать только три цифры номера (в случае с российскими номерными знаками) без букв и кода региона. Например, 806. Таким образом 8+6=14, 1+4=5», — пояснила Ваганова.

Нумеролог рассказала подробнее о каждом числе:

Один — это идеальное авто для работы и командировок. Этот номер награждает водителя ответственностью, независимостью, но и заносчивостью.

«Не вовлекайтесь в гонки на дорогах и не сильно превышайте скорость», — заметила Ваганова.

Два — семейный автомобиль или для мам с детьми. Ответственность, забота о других участниках движения, правильный скоростной режим. Но цифра может дать скованность и неуверенность на дороге.

Три — машина с большими целями на жизнь. Любит веселые компании и сборища, готова возить за город и в паломничества.

«Любит трезвых и порядочных водителей, за это готова дарить успех в финансовых делах», — добавила нумеролог.

Четыре — машина любит быть в центре внимания, выделяться из толпы. Достаточно капризна в плане обслуживания, нужен плановый уход. Держите ее в чистоте, рекомендует Ваганова.

Пять — автомобиль для поездок по окрестностям, для исследований новых мест, вылазок, встреч с друзьями и бизнеса. Независимость и азарт на дороге.

«Будьте осторожны за рулем», — заявила нумеролог.

Шесть — автомобиль для девушек, имеет легкий характер и любовь к комфорту. Помогает одиноким находить вторую половинку, привозить в культурные места и на вечеринки, считает Ваганова.

Семь — автомобиль одного хозяина, других не признает. Часто подсказывает своему хозяину, куда стоит ехать, а куда — нет.

«В ней комфортно предаваться размышлениям и быть в одиночестве», — добавила Ваганова.

Восемь — «рабочая лошадка», незаменима в деловых вопросах и бизнесе. Любит пунктуальность и щепетильность в отношениях. Нумеролог советует следить за своевременностью проводимых ТО.

Девять — автомобиль для быстрой езды, любит азарт и в то же время солидна. Коллеги могут напрашиваться подвозить до дома. Включайте за рулем бодрую музыку.

«Какими бы характеристиками в душе ни обладала ваша верная лошадка, помните, что, прежде всего, ей управляет человек», — резюмировала Ваганова.

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