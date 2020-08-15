Украинский посол пожаловался на отказ лидеров Франции посещать Киев

Киев, 15 августа. Украинский посол во Франции Олег Шамшур пожаловался на игнорирование французскими лидерами поездок в Киев. О своем негодовании он рассказал в интервью журналу «Украинская неделя».

Когда дипломату задают вопрос, почему Эммануэль Макрон и Франсуа Олланд так и не были на Украине, он всегда отсылает к пресс-службам президентов. Шамшур считает «ненормальной» ситуацию, что лидеры Франции, которая, в частности, занимается вопросами урегулирования конфликта в Донбассе, отказываются посещать Киев.

«Визит французского лидера не только назрел, он перезрел, ведь последним Украину в 1998 году посетил Жак Ширак», — сказал дипломат.

Он рассчитывает, что визит французского лидера состоится, «по крайней мере до конца каденции Эммануэля Макрона».

Посол также рассказал о неоднозначном взгляде Киева на Францию. По его словам, это было всегда.

«Надо сказать прямо: Франция всегда воспринималась как русофильская страна», — добавил он.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Луганск и Донецк объявили после государственного переворота в стране о независимости. Решить конфликт пытаются на различных международных площадках. В частности, существует «нормандский формат» — переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция.