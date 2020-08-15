МИД Польши раскрыл детали санкций Евросоюза против Белоруссии

Варшава, 15 августа. Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут только персональными, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович после совещания министров иностранных дел стран-участниц ЕС.

По его словам, большинство его коллег поддержали введение санкции против тех, кто несет ответственность за организацию выборов президента в Белоруссии, а также тех, кто отвечает за применение силы против участников акций протеста.

Окончательное решение по этому вопросу могут принять ближе к сентябрю.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%.

После выборов в Белоруссии начали проходить несанкционированные акции протеста. Они вылились в массовые беспорядки. Задержаны порядка 7 тыс. человек.

Сегодня Лукашенко обсудил положение дел в республике с президентом РФ Владимиром Путиным.