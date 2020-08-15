Der Standard оценил шансы российской вакцины против COVID-19

Вена, 15 августа. Российскую вакцину от коронавируса ждет большой коммерческий успех в том случае, если будет доказана ее эффективность, пишет австрийское издание Der Standard.

Над созданием вакцины против COVID-19 трудятся во всем мире. Однако после заявления президента РФ Владимира Путина о регистрации отечественного препарата против коронавируса Россия заняла в этом процессе лидирующую позицию. Такое положение вещей может принести Москве не только имиджевый успех, но и финансовый.

Инвестиции в разработку вакцины составили порядка 50 млн долларов. Еще больше 100 миллионов потребуется вложить в создание производственных мощностей. Но эти расходы не только полностью окупятся, но и принесут очень хорошую прибыль. Как пишет Der Standard, на сегодняшний день рынок сыворотки оценивается в 75 млрд долларов. Российская вакцина может захватить по меньшей мере четверть, а это принесет Москве около 18 млрд долларов.

Со слов директора Института им. Гамалеи Александра Гинцбурга, до конца текущего года месячная норма производства может вырасти до 5 млн доз, но и это еще не предел, из-за высокого спроса этот объем будет увеличен вдвое. О том, что потребность в препарате огромна, рассказал и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, он подчеркнул, что РФ уже получила заказы из 20 стран на закупку более миллиарда доз.

«Вместе с иностранными партнерами скоро Россия сможет наладить производство 500 миллионов доз», — добавил он.

Стоит отметить, что некоторые представители западных стран со скепсисом восприняли заявление Путина о вакцине против COVID-19. Однако доктор и преподаватель Страсбургского университета Стефан Гайе считает, что с большой долей вероятности этот препарат окажется эффективным.