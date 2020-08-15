Чехова устроила соблазнительную фотосессию у бассейна

Москва, 15 августа. Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась поклонникам в Instagram обновками, продемонстрировав подтянутую фигуру.

Знаменитость с сожалением отметила, что ей не удалось отправиться в отпуск в Турцию, а в Подмосковье, где она сейчас отдыхает, не повезло с погодой. Однако эти обстоятельства не стали для Чеховой преградой для приятного времяпровождения в бассейне.

Женщина разместила в своем профиле в соцсетях серию фотографий в купальнике. Она забралась по пояс в бассейн и в пикантных позах продемонстрировала свою пышную грудь.

«Купальник, кстати, и в бассейне очень секси смотрится. Что скажете? А учитывая, что только мои фото в купальниках набирают много лайков или комментов, то я давно уже должна перестать выкладывать что-то кроме них», — написала 42-летняя звезда.

Поклонники, покоренные женственной фигурой звезды, осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Чехова похудела.

«Богиня», — указал andrew.lord.k2018.

«Красавица, фигура супер!» — написала с восторгом iramarusceac.