Чехова устроила соблазнительную фотосессию у бассейна

Москва, 15 августа. Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась поклонникам в Instagram обновками, продемонстрировав подтянутую фигуру.
Знаменитость с сожалением отметила, что ей не удалось отправиться в отпуск в Турцию, а в Подмосковье, где она сейчас отдыхает, не повезло с погодой. Однако эти обстоятельства не стали для Чеховой преградой для приятного времяпровождения в бассейне.
Женщина разместила в своем профиле в соцсетях серию фотографий в купальнике. Она забралась по пояс в бассейн и в пикантных позах продемонстрировала свою пышную грудь.
«Купальник, кстати, и в бассейне очень секси смотрится. Что скажете? А учитывая, что только мои фото в купальниках набирают много лайков или комментов, то я давно уже должна перестать выкладывать что-то кроме них», — написала 42-летняя звезда.
Когда я собиралась в Турцию, я заказала себе новый купальник и тучу красивых летних платьев от моих любимых @shop_summer ???? ???? Я уже который̆ год щеголяю в их нарядах и просто обожаю их , такое всё стильное и качественное!!!! Кто меня давно читает, тот знает что я из них не вылезаю! ( И многие в директ пишут, где взять купальники на формястых девочек! Вот! В очередной̆ раз делюсь контактами. Худышкам у @shop_summer тоже есть где разгуляться) Но мои планы на отдых поменялись????????♀️ Во-первых, я оказалась не в Турции, а в подмосковном отеле, во-вторых, на улице 16-ть градусов????????♀️???? Но купальником я всё равно должна была похвастаться! Он, кстати, и в бассейне очень секси смотрится☺️ ( плавки у этого купальника можно носить на бедрах, или ретро-вариант высоко на талии, так чтобы не видно было пупка. Так сейчас супер модно????) Что скажете? А учитывая что только мои фото в купальниках набирают много лайков или коментов, то я давно уже должна перестать выкладывать что-то кроме них????????♀️ И вообще, не откажусь стать лицом @shop_summer, но в контракте хочу учесть долгосрочное проживание на Мальдивах или Бали, где я смогу забыть об одежде, и фотографироваться исключительно в купальниках и сарафанах????????????♀️☺️
Поклонники, покоренные женственной фигурой звезды, осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Чехова похудела.
«Богиня», — указал andrew.lord.k2018.
«Красавица, фигура супер!» — написала с восторгом iramarusceac.
«Такая худенькая», — отметила marinafrolovap.