Новую выплату предложили ввести для россиян с маленькими накоплениями



Москва, 15 августа. Новую выплату в размере не менее двух МРОТ должны получать россияне, у которых на банковском счету лежит меньше 30 тыс. рублей, считает директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин.

По словам эксперта, у людей с маленьким доходом низкая покупательная способность и это бьет по бизнесу. Выплаты, которые он предлагает ввести, смогут поддержать граждан, они смогут позволить себе что-то покупать, что также станет большим плюсом для экономики.

Делягин добавил, что считает нужным установить выплату не менее чем в два минимальных размера оплаты труда (24 260 рублей), потому что на один МРОТ (12 130 рублей) взрослый человек не сможет прожить в течение месяца. Этот показатель, по мнению Делягина, нужно повысить минимум в два раза.

По мнению Делягина, во время «коронабесия» малый и средний бизнес должен был получить от властей право на бесплатное кредитование микробизнеса. Но при этом важно было держать судьбу выделенных денег под контролем, чтобы их пустили именно на пополнение оборотных средств, пишет НСН.