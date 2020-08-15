Польша и США заключили соглашение о тесном военном партнерстве

Варшава, 15 августа. Сотрудничество в военной сфере между США и Польшей станет еще более тесным.

В польской столице — Варшаве — госсекретарь Майк Помпео и глава оборонного ведомства Мариуш Блащак подписали соответствующий документ. Информацию сообщило через Twitter Министерство обороны Польши.

Стоит отметить, что американцы наращивают свое военное присутствие в этом европейском государстве. Ранее президенты США и Польши — Дональд Трамп и Анджей Дуда — договорились об увеличении числа американских военнослужащих на польской территории. По некоторым данным, число дислоцированных военных США уже может приближаться к пяти тысячам, пишет Ura.ru.