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Польша и США заключили соглашение о тесном военном партнерстве

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Польша и США заключили соглашение о тесном военном партнерстве

Варшава, 15 августа. Сотрудничество в военной сфере между США и Польшей станет еще более тесным.

В польской столице —  Варшаве — госсекретарь Майк Помпео и глава оборонного ведомства Мариуш Блащак подписали соответствующий документ. Информацию сообщило через Twitter Министерство обороны Польши.

Стоит отметить, что американцы наращивают свое военное присутствие в этом европейском государстве. Ранее президенты США и Польши — Дональд Трамп и Анджей Дуда — договорились об увеличении числа американских военнослужащих на польской территории. По некоторым данным, число дислоцированных военных США уже может приближаться к пяти тысячам, пишет Ura.ru.

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