Блогер высмеял стратегию по защите Ефремова

Москва, 15 августа. Блогер Сергей Колясников раскрыл новую стратегию по «отмазыванию» заслуженного артиста Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП.

Он обратил внимание на слова врача знаменитости Бориса Круглого, который ранее заявил, что артист начал принимать незарегистрированный препарат от коронавируса еще весной. Медик также утверждает, что в крови артиста нашли не наркотики, а снотворные препараты. По мнению Колясникова, это «топливо» для суперкостюма Ефремова.

«Новая стратегия по отмазыванию Михаила Ефремова. Инсульт не сработал, поэтому теперь он безымянный народный герой», — высмеял новую стратегию блогер.

Он в шутку предложил новые возможные доводы защитников Ефремова. Например, актер закрыл своим телом взорвавшийся склад в порту Бейрута и спас множество жизней, пишет «Царьград».

Еще блогер иронично сравнил 56-летнего актера театра и кино с супергероем: «У США есть Железный человек и Капитан Америка, а у России есть Человек-синяк и Человек-наркот Михаил Ефремов».

Автомобильная авария с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня, напомнил Infox.ru. В результате происшествия погиб Сергей Захаров. Звезде сцены грозит до 12 лет тюрьмы.

Многие эксперты убеждены, что актер должен получить реальный срок. Такой позиции, в частности, придерживается комментатор Дмитрий Губерниев, который выступает за отправку Ефремова за решетку.