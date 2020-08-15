Добровинский подтвердил подлинность протокола с признанием вины Ефремова

Москва, 15 августа. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельной аварии, в ходе допроса признавал свою вину. Протокол действительно существует и находится в материалах дела, заявил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны.

«Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела», — подчеркнул юрист.

Отметим, что ранее появились опубликованные фотографии протокола, в котором фигурант подтвердил, что его машина была в исправном состоянии в момент ДТП, а виноват в произошедшем он сам.

Адвокат констатировал, что не понимает, почему сейчас защита Ефремова избрала другую тактику.

Напомним, что российский актер Михаил Ефремов, как установила экспертиза, 8 июня в Москве ехал пьяным на своем джипе. Внезапно его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. С тяжелыми травмами водитель грузовика был госпитализирован и позднее скончался.

По факту смертельного ДТП в отношении артиста было возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Общественность и юристы настаивают на строгом наказании для актера. По мнению публициста Анатолия Вассерман, Ефремов совершил гораздо более тяжкий проступок, нежели аварию со смертельным исходом. Он считает, что актер сам сделал это неизбежным по причине «той дозы всякой дряни, которую в себя напихал».