Американские ученые придумали необычный способ дезинфекции масок

Москва, 15 августа. Американские ученые предложили дезинфицировать в мультиварке респираторы типа N95, которые используются для защиты от коронавируса. О необычном способе дезинфекции говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters.

«Сухая тепловая обработка при температуре 100 градусов Цельсия на протяжении 50 минут — это хороший метод для подготовки респираторов N95 (марки 1860, 3M) для повторного использования», — говорится в материалах исследования.

Ученые из Иллинойского университета в Урбан-Шампейне установили, что оптимальная температура — 100 градусов. Если температура будет выше, то может нарушится внутренняя структура респиратора, а если меньше — необходимо будет потратить больше времени, чтобы уничтожить вирусы в маске.

Ученые проводили эксперимент с масками, на которые были нанесены калицивирус, ротавирус, аденовирус и желудочно-кишечный вирус.

Ряд стран на фоне пандемии коронавируса столкнулся с резким спросом масок типа N95, и, как следствие, дефицитом на них. Считается, что этот вид масок наиболее эффективен для защиты от заражения коронавирусом.