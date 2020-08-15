Политолог предрек Зеленскому новую гражданскую войну из-за Порошенко

В случае реальной подготовки государственного переворота бывшему президенту Украины Петру Порошенко будет на кого опереться. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Порошенко готовит переворот

Петр Порошенко готовит государственный переворот. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

Он считает, что Порошенко мог запланировать переворот на 24 августа 2020 года в День независимости.

«Порошенко постарается захватить несколько административных зданий, возможно, даже офис президента, и потребовать проведения досрочных выборов и президента, и парламента», — уверен Кива. При этом откуда у него такая информация, уточнять не стал.

По его словам, бывший украинский президент страны «финансирует националистические группы», готовя их к маршу, который должен перерасти в противостояние с украинскими властями и закончиться государственным переворотом. Более того, он добавил, что государственном перевороте могут принять участие сторонники бывшего лидера «Правого сектора»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Дмитрия Яроша и боевики экстремистской организации «Азов».

Связи Порошенко

Политический аналитик Владимир Соловейчик заметил, что украинскому депутату, конечно, виднее, но основания для таких заявлений у него несомненно есть. Тесные связи Порошенко и его ближайшего окружения (например, Андрея Парубия) с националистами и боевиками добровольческих батальонов, воевавших на территории Донбасса, никем и никогда не скрывались.

«Засоренность СБУ крайними украинскими националистами имеет место. И нынешний президент Украины Владимир Зеленский с этим ничего не смог поделать. Откровенно говоря, особо и не пытался. Новое руководство украинской военной разведки выступает с откровенно националистическими заявлениями, собирается развернуть шпионскую и диверсионную деятельность в ДНР, ЛНР и на территории РФ, в частности, в Крыму. Тоже стоит «на линии Порошенко», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что батальоны украинских националистов Владимир Зеленский не распустил и не разоружил. В общем, в случае реальной подготовки государственного переворота Петру Порошенко будет на кого опереться.

«Вполне возможен вариант новой гражданской войны на Украине. Дело в том, что если попытка государственного переворота состоится, то отступать ее участникам будет некуда. Остается идти до конца, спасаться от преследования со стороны Зеленского и его сторонников с оружием в руках», — заключил Соловейчик.

В свою очередь политолог Максим Жаров считает, что не стоит доверять Илье Киве.

«На Украине много шоуменов, стремящихся стать политиками. Все они пытаются обратить на себя внимание за счет выдумывания разных фантастических историй, заговоров, переворотов. Как правило, подобные фейки очень быстро уходят со страниц СМИ, и шоуменам приходится выдумывать новые», — пояснил он.

Ранее ФАН приводил мнение, что США хотят использовать Петра Порошенко для свержения Владимира Зеленского. Если в 2014 году в США была поставлена задача оторвать Украину от России, то сейчас перед американцами стоит еще более важная миссия — не допустить тесного сотрудничества Украины и Китая.

1 Организация запрещена на территории РФ.