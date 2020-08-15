Адвокат Ефремова нашел доказательства невиновности актера

Москва, 15 августа. Адвокат актера театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ артиста от признания вины в смертельном ДТП в центре Москвы. Как утверждает защита артиста, найдены доказательства невиновности Ефремова.

Пашаев заявил, что протокол допроса, в ходе которого знаменитый актер признал свою вину, был составлен 17 июня. Спустя почти неделю, по словам адвоката, он получил доказательства непричастности артиста.

«Я <…> обсудил это с ним. И после этого он отказался от признания», — сказал Пашаев в комментарии ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что Пашаев, подписывая протокол от 17 июня, согласился со словами Ефремова, который признал вину в автомобильной аварии и раскаивался в содеянном.

Автомобильная авария с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня, напомнил Infox.ru. В результате происшествия погиб Сергей Захаров. Звезде сцены грозит до 12 лет тюрьмы.

Родственники погибшего требуют для артиста справедливого наказания, указал «Ридус». Многие эксперты считают, что 56-летний актер должен отправиться за решетку. Такой позиции, в частности, придерживается комментатор Дмитрий Губерниев.