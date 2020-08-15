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Ефремова выписали из больницы

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Ефремова выписали из больницыМосква, 15 августа. Актера Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы Москвы. Сейчас он находится дома, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Юрист не уточнил состояние его подзащитного.

«Заеду вечером, спрошу как у него дела», — добавил он в беседе с журналистами. 

Напомним, 12 августа Ефремову стало плохо в здании Пресненского суда, его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него инсульт. Некоторые представители общественности и артисты усомнились в том, что это действительно так. 

В частности, Юрий Лоза заявил, что «больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков». Он также осудил нежелание Ефремова признавать вину в суде. 

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Вечером 8 июня на Смоленской площади он выехал на встречную полосу, где протаранил фургон. Водитель скончался от полученных травм. В анализах Ефремова были найдены следы алкоголя и наркотиков. 

Ефремов сначала записал видеообращение к родственникам покойного, а потом в суде стал говорить, что ничего не помнит, поэтому не признает свою вину. 

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