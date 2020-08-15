В России произвели первую партию вакцины от COVID-19

Москва, 15 августа. Первая партия вакцины против нового типа коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, произведена в России, сообщили в министерстве здравоохранения.

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко подчеркнул, что производство вакцины против COVID-19 будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. При этом, по его словам, ведутся переговоры об экспорте российских технологий в иностранные государства, напомнил «Ридус».

Директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург интервью RT заявил, что разработка вакцины велась по ускоренной процедуре, но без сокращения контрольных исследований, которые доказывают ее безопасность. Он напомнил, что российские иммунологи на протяжении 20 лет работали над технологией, по которой в стране создали первую в мире вакцину против коронавируса.