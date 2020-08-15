Аналитики назвали самое страшное для США российское оружие

Москва, 15 августа. Успехи в развитии сферы вооружения, которые сделала Россия за короткий срок, привлекли внимание аналитиков китайского издания Sohu. Специалисты определили, какое российское оружие является самым страшным для США, пишет «ПолитРоссия».

В первую очередь американцам следует опасаться российских бомбардировщиков Ту-160, Ту-95М и Ту-22М, которые являются одними из самых лучших в мире. Они не только обладают способностью точно бить с дальнего расстояния, но и могут нести ракеты с атомными боеголовками.

Эксперты напомнили, что эти российские бомбардировщики теперь летают над территориями бывшего СССР, что весьма беспокоит некоторые западные государства.

Второе, на что обратили внимание аналитики — российские субмарины. Китайцы подчеркивают, что подводный флот России всегда считался мощным. У американских подлодок нету шансов в подводном противостоянии.

«Атомная подводная лодка класса «Тайфун» способна нести 20 межконтинентальных ракет, каждая из которых оснащена 10 ядерными боеголовками», — напомнили эксперты.

По подсчетам аналитиков, этого хватит для уничтожения средней по размеру страны, что не может не беспокоить Штаты.

Новейшая российская разработка — межконтинентальные ракеты «Тополь-М» смогут справиться с существующими системами ПРО, что является поводом для паники американцев, считают эксперты.