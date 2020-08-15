Режим Зеленского незаконно лишил права голоса полмиллиона украинцев

Украинский Центризбирком в преддверии местных выборов оставил полмиллиона своих граждан без права голоса. Независимые эксперты уверены, что режим Владимира Зеленского грубо нарушил закон, чтобы с треском не проиграть в ходе плебисцита пророссийской ОПЗЖ и не потерять власть в регионах. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

На днях ЦИК Украины волевым решением отменил проведение местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, в 18 территориальных общинах на востоке страны. По воле Центризбиркома местных выборов не будет в 10 объединенных общинах Донецкой и восьми общинах Луганской областей, подконтрольных Киеву. То есть без права голоса останутся жители в Светлодарске, Торецке, Волновахе, Угледаре, Авдеевке и Марьинке. В Луганской области не будет выборов в Северодонецке, Попасной, Лисичанске и Счастье, а также Нижнетепловской, Станично-Луганской и Широковской ОТГ. Всего речь идет о голосах как минимум 500 тысяч украинцев.

Решение ЦИК стало шоком как для самих жителей контролируемых Киевом территорий Донбасса, так и для экспертов и политиков. Ведь речь идет о тех населенных пунктах, где в 2019 году спокойно прошли и президентские, и досрочные парламентские выборы. Уже неделю на подконтрольных Киеву территориях Донбасса проходят масштабные митинги против отмены выборов. А Центризбирком поспешил оправдаться, что «если ситуация изменится, то голосование там все же состоится».

В ЦИК главным аргументом за отмену выборов назвали выводы областных военно-гражданских администраций (ВГА) по поводу безопасности в прифронтовой зоне. Так, в письме Донецкой ВГА сказано: «Из-за продолжающегося военного конфликта невозможно обеспечить безопасность граждан во время выборов». А в письме Луганской ВГА указали, что, мол, «проведение выборов на линии соприкосновения создает чрезмерную опасность для мирного населения». Однако политологи напомнили, что, по закону «О выборах», военно-гражданские администрации не уполномочены решать, должны проходить выборы на подконтрольных им территориях или нет. Выступая на митинге в Светлодарске, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко объяснил отмену выборов в Донбассе боязнью власти потерпеть на них сокрушительное поражение.

«Президент должен определиться, с кем он — с народом Украины или с теми, кто запрещает право на выбор полумиллиону избирателей Донецкой и Луганской областей. С теми гражданами, которые поверили ему год назад, или со своими советниками, которые пытаются спастись от разгромного поражения на выборах», — заявил он.

По мнению киевского публициста и политолога Дмитрия Корнейчука, власть отменила местные выборы на прифронтовых территориях Донбасса, потому что по рейтингам она там полностью проигрывает, причем разгромно.

«Отмена местных выборов — это попытка скрыть будущий провал. Они наверняка станут катастрофой для «Слуги народа», поскольку власть на выборах явно проигрывает. Это касается кандидатов от «Слуги народа» на должности мэров, а также депутатов в городские, районные и областные советы. Поэтому власть с помощью манипуляций пытается хоть как-то уменьшить картинку разгрома своей партии, которую все увидят после выборов», — сказал эксперт.

На вопрос о том, какие партии могли бы выиграть местные выборы в Донбассе, он сообщил, что на прифронтовых территориях пророссийские партии наверняка нанесли бы «Слуге народа» и прочим силам тяжелое поражение.

«По всем последним соцопросам, «Оппозиционная платформа — За жизнь» набрала бы самый большой процент голосов избирателей в местные советы, получив более 60%. То же касается и выборов мэров в городах подконтрольного Донбасса, — уверен политолог. — По стране в целом ситуация также будет отличаться от тех рейтингов, которые представляют украинцам сейчас. Социологи нам показывают парламентские рейтинги, хотя выборы предстоят местные. На местах будет совершенно другая картина, потому что почти во всех городах-миллионниках будут побеждать действующие мэры, которые выдвинутся от локальных политических сил. По опросам уже видно, что «Слуга народа» не получит ни монокоалиции, ни большинства по всей стране. У нее будут в местных советах третьи или четвертые по размеру фракции».

По итогам будущих выборов в крупных и средних областных центрах практически не будет ни одного мэра от «Слуги народа», прогнозирует Корнейчук.

«Также действующая власть не получит в городах Донбасса большинства в горсоветах. Никто из местных сил не захочет объединяться с непопулярной «Слугой народа». В итоге получится так, что, имея монокоалицию в Раде, «своего» президента и кабмин, на местах «Слуга народа» практически везде окажется не при власти, а в оппозиции. В партии власти по этому поводу очень переживают, — подчеркнул эксперт. — В команде Зеленского прекрасно понимают, что уже практически потеряли поддержку жителей юго-востока. Поэтому президент пытается заигрывать с центром и западом Украины, и риторика у него сменилась на более «проукраинскую». У Зеленского также знают, что «Слуга народа» почти ничего не получит на выборах в прифронтовых территориях. Поэтому легче просто их отменить».

Говоря о том, как избиратели Донбасса могут отстоять свои права, аналитик констатирует, что «на Украине никто не может защитить свои права».

«Это мы прекрасно видим на примере переселенцев из Донбасса, которые на «материковой» Украине вообще не имеют никаких прав. Ранее режим Зеленского нагло проигнорировал протестные настроения по открытию рынка земли. По сути, он был открыт вопреки воле подавляющего большинства граждан и безо всякого референдума. Проигнорировал президент и недовольство украинцев легализацией игорного бизнеса. В этих вопросах мнение людей его не заинтересовало. Точно так же не интересует его желание донбассцев голосовать на местных выборах».

Корнейчук напоминает, что действующая власть не спешит выполнять Минские соглашения и возвращать под контроль «неконтролируемые территории».

«Зеленский все быстрее переходит в политическую нишу экс-президента Порошенко. Он начинает делать все то же самое, что и Петр Алексеевич. Тот тоже сначала говорил, что остановит войну в Донбассе, так как готов договариваться с Россией, а потом начал затягивать процесс. Это же делает и Зеленский. По моим впечатлениям, президент и его команда заняты личным обогащением, но при этом пытаются хоть как-то сохранить свои рейтинги. Глава страны понимает, что если рейтинги будут и дальше столь же катастрофически падать, то у украинцев возникнет вопрос: «А чем вообще занимается эта власть?»

С точки зрения эксперта, весь последний год «дерибан» Украины власть имущими прикрывался большим рейтингом поддержки Зеленского.

«Нам рассказывали, что за Зеленского во втором туре проголосовало 73%. Поэтому все, что происходило — вроде продажи земли и легализации игорного бизнеса, происходило якобы «по желанию народа». Но скоро рейтинг президента может упасть ниже 30%, и он уже не сможет все свои действия прикрывать рейтингом. Поэтому власть и работает в турборежиме, чтобы максимально успеть раздербанить страну. Люди, пришедшие к власти на Украине, доворовывают последние деньги. Они уже раздербанили «коронавирусный» фонд, принимают массу лоббистских законов, продолжают хапать транши у МВФ и т. д. То есть эти люди решили обогатиться, понимая, что они к власти больше не придут. Да и смогут ли они удержаться до конца нынешней каденции — огромный вопрос».

По мнению украинского политолога Василия Апасова, если власть лишает жителей Донбасса их законных выборных прав, то впоследствии те вполне могут снять с себя и обязанности перед таким государством.

«Может ли быть опасно на прифронтовой территории? Ну, теоретически может. Но если там опасно проводить местные выборы, значит, есть угроза жизни граждан в местах скопления людей. А это никак не вяжется с заявлениями Киева о том, что режим перемирия работает. Хотя условную «тишину» констатируют даже в миссии ОБСЕ, — считает он. — Далее — если есть опасность проводить выборы, значит, есть и опасность начинать учебный год. Ведь 1 сентября будет большое скопление людей возле школ, в которых, как правило, и сооружают избирательные участки».

Аналитик указывает, что, если граждан лишают конституционного права голоса, гарантированной свободы волеизъявления, жителям подконтрольного Киеву Донбасса впору начинать снимать с себя обязанности перед государством.