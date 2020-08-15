Эксперт раскрыл тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Москва, 15 августа. Заявления о нецелесообразности импорта российского газа КНР похожи на сказку, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

За первые шесть месяцев этого года Китаю удалось нарастить добычу собственного газа на 9,9%, до 94,96 млрд кубометров, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные статистики Государственного комитета по делам развития и реформ. Некоторые аналитики предположили, что Пекин больше не устраивает российский газ, и это приведет к простою введенного в эксплуатацию в прошлом году трубопровода «Сила Сибири».

Юшков напомнил, что Россия и Китай заключили 30-летний контракт, который «включает пункт «бери или плати» с компенсацией на уровне 80%». Это означает, по словам эксперта, что при любом раскладе Пекин заплатит Москве за ресурс, даже если не возьмет его.

Аналитик уверен, что Китай вряд ли заключил бы долгосрочный контракт, если бы у него были достаточные запасы газа.