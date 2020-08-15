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Месси решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии»

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Месси решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии»

Москва, 15 августа. Аргентинский футболист Лионель Месси решил покинуть «Барселону» после того, как клуб вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает COPE.

В минувшую пятницу мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом выиграла матч против «Барселоны». Встреча завершилась со счетом 8:2, что позволило немецкому клубу выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Отмечается, что это поражение каталонцев стало самым крупным в карьере Месси.

По данным COPE, 33-летний спортсмен разочарован работой руководства клуба. Отмечается, что форвард сможет покинуть команду в июне 2021 года, когда истечет его контракт с «Барселоной».

Лионель Месси выступает за «Барселону» с начала своей профессиональной карьеры. За это время он завоевал со своими коллегами по команде 10 чемпионских титулов и шесть Кубков Испании. Клуб также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На счету форварда 634 гола в официальных матчах за каталонский клуб.

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