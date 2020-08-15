Шерин объяснил, за что Япония извиняется перед Россией и Китаем

Публично покаяться за преступления своих предков — это сильный жест, особенно, если ты — глава государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин.

Так собеседник ФАН отреагировал на речь императора Японии Нарухито во время траурной церемонии памяти погибших во время Второй мировой войны. Внук императора-завоевателя Хирохито, под властью которого в свое время оказались Китай, Юго-Восточная Азия и большинство островов западной части Тихого океана, выразил глубокое раскаяние в связи с развязанной его дедом войной и методами, которыми она велась.

«Мы желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны», — произнес Нарухито.

Шерин заметил, что достаточно сложно определить, насколько был искренен лидер японской нации — вполне возможно, что он жалеет не о войне, а о поражении в ней. Вместе с тем парламентарий оценил этот жест, отметив, что Японии действительно «есть, за что извиняться».

«Прежде всего перед китайцами и корейцами, — заявил депутат. — То, что они учиняли на оккупированных территориях, иначе как геноцидом не назовешь. Ну и, конечно, нашему народу тоже досталось — особенно во времена русско-японской войны 1905 года».

По итогам этого конфликта между Российской и Японской империями первая после ряда морских поражений была вынуждена согласиться на мирный договор, согласно которому под власть Токио отходили острова Курильской гряды, а также южная половина Сахалина (министр царского правительства Сергей Витте получил за эту «сделку» с японцами титул графа и насмешливое прозвище «Полусахалинский»). При этом многими историками отмечается, что в случае продолжения войны Япония непременно потерпела бы поражение — она уже исчерпала все свои силы, в то время как Россия, большая часть армий которой была расположена в западной части государства, еще даже не начала воевать по-настоящему. Истинной причиной поражения страны стала революция 1905 года — правительство не могло одновременно подавлять восстание и биться с японцами, поэтому было решено пойти на невыгодный мир.

У этого решения были далеко идущие последствия: Япония сильно окрепла и получила международное признание как великая держава, а в 1930-е годы устроила военную интервенцию в охваченный гражданской войной Китай, где сторонники «Гоминьдана» под руководством Чана Кайши вели борьбу с коммунистами Мао Цзэдуна. По приказу деда нынешнего монарха Японии была оккупирована провинция Манчжурия, ранее входившая в сферу влияния Российской империи.

В отношении местного населения японские милитаристы не церемонились. В захваченном ими городе Нанкин (в 1937 году — столица Китайской Республики) они устроили настоящую резню: в течении целых шести недель после овладения городом они убивали, насиловали, жгли и грабили, состязаясь друг с другом по количеству мирных жертв.

Международный военный трибунал для Дальнего Востока выставил оценку по количеству изнасилованных женщин в 20 000 — и это, не считая стариков и детей. Их похищали, затем подвергали групповым надругательствам, после чего убивали с применением изощренных издевательств. По свидетельствам очевидцев, было уничтожено до 100 000 мирных жителей — это половина от всех жителей Нанкина.

До падения фашистской Германии полномасштабной войны между советским и японским государствами не было — однако 9 августа 1945 года СССР присоединился к США, стремившимся добить последнего союзника Адольфа Гитлера. 2 сентября император Хирохито сложил оружие — Вторая мировая война завершилась.