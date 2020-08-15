Врач назвал аморальной уловкой попытку оправдать наркотики в крови Ефремова

Москва, 15 августа. Заявления о том, что наркотики в крови актера Михаила Ефремова появились из-за принимаемых им снотворных препаратов, являются аморальными. Таким образом актера пытаются обелить перед судом, считает доктор медицинских наук Юрий Ульянов.

Ранее личный врач Ефремова Борис Круглый заявил, что его пациент принимал незарегистрированный препарат от коронавируса. По его словам, актер смешал лекарство со снотворным, поэтому анализы показали наличие наркотиков в крови.

Врач-отоларинголог Университета имени Сеченова Юрий Ульянов отметил, что подобные заявления врачей призваны затянуть судебный процесс над актером.

«Для того, чтобы затянуть процесс, как-то оправдать Ефремова, придумываются такие вот легенды и уловки. И это, на мой взгляд, совершенно бандитское отношение к нашей медицинской структуре. Всем понятно, что алкоголик и наркоман убил человека», — заявил Ульянов.

Эксперт подчеркнул, что попытки выстроить защиту актера с помощью баек о причастности обычных лекарств к результатам медицинского освидетельствования являются аморальными, передает «Инфореактор».

«Таким образом можно оправдать вообще любого преступника, находившегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — «он просто принимал лекарства». Такое делать аморально в принципе», — считает врач.

Напомним, что смертельная авария с участием известного российского актера Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер за рулем внедорожника вылетел на встречку, где столкнулся автомобилем LADA. В результате ДТП водитель отечественного авто скончался.

Представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.