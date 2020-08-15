Эксперты Sohu предостерегли США от угрозы золотовалютным запасам РФ

Вашингтон, 15 августа. Аналитики из КНР считают, что Вашингтон может очень сильно поплатиться за попытки угрожать российским активам, находящимся за рубежом.

Нынешнее противостояние РФ и США можно сравнить с тем, что было в годы холодной войны, соперничество в политической, экономической и военной сферах достигло серьезных масштабов. Текущее положение вещей таково, что Вашингтон грозится ввести санкции против находящихся за рубежом российских активов, передает издание Sohu.

Несмотря на поступающие угрозы, Москва не намерена менять свою позицию. Так, возможность столкнуться с существенными ограничениями в экономике со стороны американцев не останавливает «Газпром» от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». По окончании реализации этого проекта Россия будет получать многомиллиардную прибыль от поставок своего голубого топлива в Европу, а США столкнутся с серьезными трудностями при реализации своего дорогого СПГ в ЕС.

Помимо этого, Вашингтон испытывает и другие проблемы. Для поддержания экономики только за последние несколько месяцев в Соединенных Штатах было напечатано огромное количество банкнот на общую сумму в несколько триллионов долларов. Итогом такой политики стала просадка американской валюты на 9%, и, как утверждают специалисты, останавливаться на этом доллар не будет.

В связи с таким положением вещей многие мировые державы всерьез задумались о диверсификации и защите своих золотовалютных резервов. Однако их ждал неприятный сюрприз, связанный с работой Федеральной резервной системы США. Завязанные на нее банкиры всячески тормозят и откладывают передачу желтого металла, ранее переданного им на хранение.

Исходя из этого, становится очевидно, что аналогичным образом Вашингтон может поступить с абсолютно любой страной. Тем не менее в России не намерены терпеть такого обращения и уже заявили о возможности жесткого ответа в том случае, если активы Центрального банка РФ будут заморожены, пишет «ПолитРоссия».

«США предупредили о том, что попытка конфискации российского золота будет равносильна объявлению войны», — говорится в статье Sohu.

Ранее экономист Михаил Беляев назвал причину высокой стоимости золота. В условиях современного мира именно драгоценный металл выступает в качестве надежной «гавани для инвестиций», куда устремились многие страны.