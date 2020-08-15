Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

Москва, 15 августа. Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию, которая сейчас складывается в республике.

О телефонной беседе сообщило агентство БелТА. Ранее о планах позвонить Путину Лукашенко заявил во время совещания 15 августа. По его словам, протесты в Белоруссии происходят «по методичкам цветных революций», а среди участников беспорядков есть координаторы и провокаторы из других стран.Таким образом, ситуация в республике, по мнению Лукашенко, стала угрозой всему Союзному государству.

Президент Белоруссии добавил, что организаторы митингов в Минске вбрасывают ложную информацию,