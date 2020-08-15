Леонков рассказал о проблемах ВВС США

Москва, 15 августа. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что столкнувшиеся с недостаточным финансированием ВВС США сегодня переживают не лучшие времена.

О том, что состояние боевой авиации, поддерживающей действия Корпуса морской пехоты, желает оставлять лучшего, ранее говорил экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он указывал на необходимость проведения срочного капитального ремонта огромного количества самолетов и вертолетов, напомнил Леонков.

Нынешняя ситуация такова, что порядка половины всего военного бюджета США уходит на содержание многочисленных армейских баз и предоставление материального обеспечения военнослужащих. На приобретение военной техники, поддержание ее в исправном состоянии и модернизацию выделяется не так много денег, но и они в большинстве своем уходят на нужды военно-морских сил, считающихся основной боевой единицей Соединенных Штатов.

«Командование ВВС не раз жаловалось на то, что самолеты F-35, которые поступают на вооружение, во-первых, дорогие, во-вторых, приходят к ним в пятидесятипроцентной боевой готовности», — подчеркнул военный эксперт, добавив, что эти самолеты приходится доводить до ума уже непосредственно в войсках.

Один из наиболее острых вопросов связан со стратегическими бомбардировщиками. В Пентагоне решили до 2050 года продлить срок службы самолетов B-52. Таким образом, есть вероятность, что некоторые из них могут отметить 100-летний юбилей. Что касается нового бомбардировщика, то сегодня не только нет опытного образца, но и отсутствует единое мнение по поводу того, на основе чего он должен быть создан. Вот и получается, подводит итог специалист, что в случае боевых действий США рискуют подойти к ним со старыми и не до конца готовыми самолетами.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30СМ примет на вооружение мощную ракету двойного назначения. Речь идет о снаряде X-32, представляющем серьезную угрозу для авианосцев.