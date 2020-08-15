Названо место с высоким риском заражения коронавирусом

Лондон, 15 августа. Ситуация с распространением коронавируса может существенно ухудшиться в Британии с наступлением зимы. Британские исследователи связывают это с ростом количества заразных мест.

По мнению ученых, самым настоящим рассадником этой инфекции станут общественные туалеты. Риск заразиться там коронавирусом будет весьма высоким, утверждается в Daily Mail.

Специалисты обратили внимание, что зимой станет меньше солнечного света, влажности и тепла, что повысит выживаемость вируса на холодных поверхностях в туалетах.

Кроме того, большая вероятность заразиться вирусом будет и в наземном общественном транспорте. Тут неблагоприятными факторами станут замкнутое пространство и слабость естественного освещения.

Отметим, что ранее исследователи установили, что коронавирус может привести к поражению не только легких. Есть угроза негативного воздействия на сосуды и нервную систему, пишет «Ридус».

Между тем в России запущено производство отечественной вакцины «Спутник V» против коронавируса. Медики и пожилые граждане будут в числе первых, кому сделают прививки, ведь они находятся в группе высокого риска.