Лукашенко отреагировал на забастовки на заводах Белоруссии

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в субботу в Минске высказался о забастовках сотрудников белорусских заводов.

Он заявил, что если рабочие хотят бастовать — пусть идут бастовать, но на предприятиях им делать нечего.

В связи с этим Лукашенко отметил, что необходимо поручить руководству предприятий, чтобы они предупредили сотрудников о риске потери работы и заводов. При этом он призвал не давить ни на кого.

«Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются», — сказал Лукашенко, добавив, что в случае неспособности решить вопрос можно обратиться к государству.

Как напомнил Infox.ru, в Белоруссии после президентских выборов начались акции протеста. Поводом стала уверенная победа Александра Лукашенко, который заручился поддержкой более чем 80% белорусов.