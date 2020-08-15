Сенатор Рязанский отреагировал на идею ввести новые пособия в два МРОТ

Москва, 15 августа. Пособия для россиян и бизнеса, которые испытали удар из-за пандемии коронавируса, должны быть адекватными и действенными, заявил сенатор Валерий Рязанский.

Ранее известный экономист,научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин выдвинул предложение выплачивать по два МРОТ в месяц гражданам, чей доход составляет меньше 30 тыс. рублей. Так, по мнению специалиста, можно расшевелить экономику страны и повысить покупательную способность населения.

«Предложение Делягина сейчас нереализуемо, тем более сейчас», — подчеркнул Рязанский в комментарии NewInform.

Сенатор объяснил, что пандемия коронавируса спровоцировала глобальный экономический кризис, и Россия не стала исключением. Правительство вводило различные меры поддержки для населения и компаний, что не могло не отразиться на объеме госрезервов. Сейчас они достаточно сильно «просели», но несмотря на это средства продолжают направляться наиболее пострадавшим отраслям экономики, социальные выплаты, оборудование больниц.

Таким образом, в текущей ситуации стимулирующие выплаты россиянам с низкой зарплатой не приоритетны, а вот необходимость дать существовать тем, у кого совсем нет денег, есть.

По словам Рязанского, инициативу Делягина можно было рассмотреть, если бы не сложная экономическая реальность. Но даже в других условиях, это предложение вызывает много сомнений. В частности, сенатор обратил внимание, что в России до сих пор есть люди, которые получат «серую зарплату». Таким образом, сотрудники будут получать 25 тысяч рублей официально и еще 25 тыс. «черными деньгами», и еще выплату в два МРОТ (тоже порядка 25 тыс.).