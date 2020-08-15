Абэ пообещал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны

Токио, 15 августа. Япония остается сторонником пацифизма. Токио продолжит придерживаться принципа мирного урегулирования спорных моментов. Страна помнит о жертвах во время военных действий, заявил японский премьер Синдзо Абэ на церемонии, посвященной 75-летию объявления императором о выходе государства из Второй мировой войны.

Глава правительства подчеркнул, что общественность помнит и осознает, что мир и процветание в Японии напрямую связаны с огромным количеством жертв войны. Чиновник констатировал, что страна потеряла свыше 3 миллионов граждан. Власти страны будут делать все, чтобы ужасные события не повторились.

«Все 75 лет после войны наша страна идет путем мира. Мы пронесем с собой клятву сделать так, чтобы не повторились впредь ужасы войны», — дал обещание чиновник.

Он также подчеркнул, что Токио станет еще более активным участником в деле решения общемировых проблем, приводят слова Синдзо Абэ национальные СМИ.

Напомним, что некоторые интернет-пользователи островного государства обвиняют свое правительство в трусости. По их мнению, надо срочно ответить России на выпуск монеты, посвященной Курильским островам.