Ученые выяснили, почему женщины чаще мужчин побеждают рак

Москва, 15 августа. Группа ученых из Австралии и Великобритании объяснила, почему выживаемость женщин при раке кожи намного выше, чем у мужчин. О причинах такого феномена говорится в исследовании, размещенном на MDPI.

Ученые обратили внимание на то, что выживаемость женщин при меланоме почти в два раза выше, чем у мужчин. Они решили изучить роль X-хромосомы, указал «Ридус».

Отмечается, что у женщин наблюдается двойная экспрессия многих генов, ответственных за иммунитет. Проведя исследования, эксперты пришли к выводу, что некоторые иммунные реакции у женщин сильнее, чем у мужчин.

Исследователи выяснили, что два гена на Х-хромосоме — KDM6A и ATRX — помогают иммунной системе организма бороться с онкологическим заболеванием. В частности, KDM6A стимулирует выработку белка, активируемого иммунной системой для ликвидации раковых клеток.

«Понимание этих процессов потенциально позволит усовершенствовать лечение всех пациентов с меланомой», — считает один из авторов работы, профессор Питер Херси.

Ранее в Минздраве сообщили, что возрастные показания для проверки на рак сдвинулись на более ранний срок. Отмечается, что женщинам следует с 28 лет регулярно сдавать пап-тест для раннего выявления рака шейки матки.