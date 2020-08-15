Карасев связал поражение США в ООН с давлением на «Северный поток — 2»

Европа перестала терпеть оскорбительные выходки и давление США по поводу «Северного потока — 2» и вернула президенту США Дональду Трампу должок. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Владимир Карасев.

США потерпели поражение

Соединенные Штаты потерпели поражение, пытаясь продлить через Совет Безопасности ООН оружейное эмбарго против Ирана. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец», — сказал он.

Кроме того, советник Трампа признался, что отказ Германии, Франции и Великобритании поддержать Вашингтон в Совбезе ООН «разочаровывает, но не удивляет».

Ранее члены Совбеза ООН не поддержали резолюцию США по этому вопросу. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок военной техники Ирану носит временный характер и истекает 18 октября. За документ проголосовали лишь сами США и Доминикана. Россия и Китай были против, остальные члены СБ воздержались.

В свою очередь постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что попытка Штатов продлить иранское оружейное эмбарго «с треском провалилась». При этом он считает, что Соединенные Штаты заранее предполагали исход голосования, «но все-таки пошли напролом».

Европа вернула США должок

Политолог Владимир Карасев считает, что единая позиция стран ООН — это не просто поражение Соединенных Штатов, это «начало краха американской империи». Впервые кулак Вашингтона не сработал.

«Можно не сомневаться в том, что США продолжат давление на Иран вплоть до игнорирования решения ООН. Но удар по гегемону был нанесен чувствительный. Страны Европы перестали терпеть оскорбительные выходки и давление США по поводу «Северного потока — 2» и вернули президенту Трампу должок. А мировое сообщество видит, как дряхлеет сверхдержава, как внутренние проблемы рушат некогда сильнейшую экономику мира», — пояснил эксперт.

Поэтому, считает политолог, для США это только начало поражений. Они будут продолжаться.

«Мир превратился из однополярного в многополярный. Хочется этого американцам или нет, но время диктата их желаний проходит», — заключил Карасев.

У США проблемы

Военный эксперт Юрий Лямин назвал ожидаемой попытку США провести в СБ ООН резолюцию о продлении ограничений на поставки обычных вооружений Ирану. Россия и Китай в любом случае блокировали бы ее. Однако для США весьма неприятным является то, что их в этом вопросе не поддержали даже ближайшие западные союзники.

«То, что за проект вместе с США проголосовала только маленькая Доминиканская Республика, явно говорит о проблемах Вашингтона с привлечением союзников путем дипломатии. Проблема, однако, в том, что США готовы и дальше ломать и корежить под себя существующую систему международного права. Поэтому после провала попытки продлить ограничения против Ирана они выражают намерения инициировать возврат действовавших до 2015 года международных санкций», — добавил Лямин.

Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты ранее вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вернув обратно все санкции против Ирана (и добавили новые). Теперь США заявляют, что формально продолжают числиться среди участников СВПД. Они хотят обвинить Иран в существенном нарушении обязательств по СВПД, что должно запустить процедуру возврата санкций.

«Это может спровоцировать сильнейший кризис ООН и системы международного права, так как остающиеся реальные члены СВПД (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) считают, что США после выхода из Плана утратили право на это», — заключил Лямин.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва остается полностью приверженной ядерной сделке с Ираном. По его словам, РФ считает данную сделку крупным политико-дипломатическим достижением.