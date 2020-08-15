Японцы возмутились выпуском памятной монеты в России

Токио, 15 августа. Тема Курильских островов, которые Япония по известной только ей причине хочет забрать себе, остается крайне болезненной среди общественности островного государства. Недавно читатели газеты с негодованием восприняли выпуск в России новой монеты, посвященной Курильской десантной операции.

Напомним, что советская операция по освобождению островов от японских захватчиков проходила в августе 1945 года.

Японские комментаторы посчитали, что их правительство должно ответить на выпуск памятной монеты. В качестве способа они предложили выпустить в Японии монету с призывом вернуть «северные территории». Отметим, что именно так японцы именуют Курилы.

По мнению читателей, их правительство должно что-то решать касательно островов, однако чиновники только убегают от проблемы.

Некоторые предложили выпустить монету, посвященную победе в русско-японской войне в начале XX века. Один из комментаторов констатировал, что правительство Японии не реагирует на выпуск монеты, а потому является трусливым.

Другой читатель отметил, что японские власти только и могут, что выражают сожаления. А ведь так вопрос с Курилами никогда не решить.

Отметим, что по итогам Второй мировой войны мирный договор между Японией и СССР, а теперь и РФ так и не заключен. Японцы считают, что часть островов Курильской гряды должна принадлежать им. В Москве обращают внимание Токио на тот факт, что принадлежность островов закреплена на международном уровне.

Стоит отметить, что по одной из версий, Японию интересуют нисколько клочки земли, сколько проливы, которые могут обеспечить Токио приток долларов, пишет «Царьград».