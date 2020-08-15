Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в республике, где уже почти неделю идут массовые протесты. Он считает акции угрозой не только Минску, но и Москве.

По мнению Лукашенко, «фактически по сценарию» против Белоруссии разворачивается агрессия.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. <…> Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — приводит БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко обратил внимание на распространяемые вокруг него слухи — недвижимость в Москве, отъезд за границу. По его словам, эти фейки тиражируются, чтобы создать у народа «это подленькое настроение». Он подчеркнул, что власти Белоруссии «допустить этого не должны».

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались акции протеста. Поводом для них стала победа Александра Лукашенко, который набрал более чем 80% голосов избирателей, пишет Infox.ru.