Лукашенко поручил побыстрее подготовить документы по работе правительства

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания дал задание представителям власти как можно быстрее подготовить документы по дальнейшей работе совмина.

Глава государства напомнил, что после президентских выборов, согласно действующему законодательству, члены правительства уходят в отставку.

«Надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — заявил республиканский лидер.

Он напомнил, что гражданам страны было задолго сказано, что будет сформировано правительство и люди четко поймут, с кем работает глава государства.

Лукашенко также напомнил чиновникам, насколько приоритетным вопросом является развитие экономики. Он не против, если кто-то хочет выйти на забастовку, главное, чтобы такие деятели не мешали работе предприятий.

Напомним, что по результатам голосования 9 августа Александр Лукашенко вновь стал президентом Белоруссии, набрав более 80% голосов. С его победой некоторые не согласились, что и привело к митингам на городских улицах и забастовкам на заводах.