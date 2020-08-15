Россияне получат пособие на детей в возрасте от 16 до 18 лет

Москва, 15 августа. Вопрос о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет решен в РФ. Выплата будет носить региональный характер.

Пока на такой шаг пошли только власти Иркутской области. Депутаты местного заксобрания одобрили законопроект о единовременной выплате на детей в возрасте с 16 до 18 лет. Согласно документу, родители могут получить детское пособие в размере 10 тысяч рублей. Деньги будут выделены из регионального бюджета, пишет PRIMPRESS.

Выплата предусмотрена на детей, которым до 11 мая 2020 года исполнилось 16 лет. Если ребенок отмечает день рождения позднее 1 октября 2020 года, то пособие родители на него уже не смогут получить. Подать заявление на выплату могут семьи до 30 ноября, пишет «ФедералПресс».

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев считает, что пособие на детей в возрасте от 16 до 18 лет поможет многим семьям в это непростое время — пандемию коронавируса.

На днях сообщалось, что пособие, предназначенное на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей, могут увеличить со следующего года. На сегодняшний день размер выплаты составляет половину прожиточного минимума на детей в регионе, в среднем по России — 5,5 тысячи рублей. В Минтруде считают, что этой суммы недостаточно, чтобы вывести семью из черты бедности.