Захарова прокомментировала слухи о своем алкоголизме

Москва, 15 августа. Обвинения в пристрастии к алкоголю в свой адрес прокомментировала российская актриса Александра Захарова. Она отметила, что подобные слухи в отношении нее распускаются специально. Деятель искусства подчеркнула, что знает, кто стоит за этим.

«Я не имею права ничего говорить на эту тему. У меня есть директор, который всем распоряжается. Лучше все вопросы адресовать ей. Мне приятна поддержка коллег. Это все сделано специально, и я даже знаю, кем», — заявила Захарова.

Напомним, что недавно появились публикации о том, будто у бывшей дочери Марка Захарова есть серьезные проблемы с алкоголем. По этой причине она якобы состоит на учете в наркологической клинике.

Отметим, что многие «коллеги по цеху» поддержали Захарову. Известный актер Дмитрий Певцов подчеркнул, что информация об алкогольной зависимости является гнусными сплетнями и слухами. Он также выразил мнение, что публикации могли носит заказной характер. Ему даже известно, кто мог заказать это.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер категорически опровергнул большую любовь актрисы к спиртному. Он рассказал, что знает ее более 40 лет. Она за столом может пригубить вино, и то редко. Руководитель театра также рекомендовал не читать и не верить материалам «желтой прессы».

Артистка Мария Миронова подчеркнула в соцсетях, что публикации про алкоголизм пишут «сволочи», сообщает «Дни.ру».