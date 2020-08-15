Бредихин предрек Украине серьезные потрясения из-за вспышки коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом на Украине растет социальное напряжение; страну ждут серьезные потрясения. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Очередной антирекорд

На Украине за прошедшие сутки был установлен очередной антирекорд по выявленным случаям коронавируса — заболели 1847 человек. Об этом говорится в системе мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Больше всего за прошедшие сутки новых случаев коронавируса было выявлено в Харьковской (254), Черновицкой (170), Львовской (166), Ивано-Франковской (148) и Одесской (139) областях. Кроме того, в Киеве коронавирус подтвердился у 232 человек.

Всего на территории Украины было зафиксировано 89 719 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 47 430 человек, умерли 2044.

Украину ждут волнения

Как отметил Антон Бредихин, украинские власти решили не ждать вторую волну коронавируса и активизировали первую. Вне сомнения, наблюдается глубокий провал украинской медицины.

«Президент Украины Владимир Зеленский желает первым купить вакцину, но о том, что ее можно разработать, он не подозревает. Остается вопрос: сдержит ли он свое обещание и купит ли вакцину у открывшей ее России? Или снова обманет украинский народ? Вслед за ухудшением ситуации пойдут и новые ограничительные меры. Будет разоряться бизнес, люди будут без зарплаты. К спокойным улицам это не приведет. И естественно, многие пойдут митинговать. Страну ждут волнения», — считает эксперт.

«Пустили дело на самотек»

Политолог Андрей Иванов выразил мнение, что на Украине с эпидемией будто и не боролись. Украинские власти пустили дело на самотек.

«Но в ситуации наглядно проявились само отношение государства к своим гражданам и общее отношение людей ко всему. Это, я бы сказал, всеобщая апатия. Как известно, в Белоруссии не стали вводить жесткого карантина, но там эпидемия пошла на спад. Дело в том, что хоть административных ограничений и не было, но люди сами ограничивали себя, соблюдали социальную дистанцию. А вот на Украине формально карантин был, но его никто толком не соблюдал», — пояснил аналитик.

По мнению эксперта, чиновники делали все спустя рукава. Люди, видя это, отнеслись к проблеме наплевательски. Вот это равнодушие стало всеобщей атмосферой жизни.

«И это результат во многом пропаганды самой идеи украинской государственности, когда нет ни ясной цели, ни проекта развития, ни четких правил жизни. Если вокруг только политические дрязги, всеобщая коррупция и постоянная деградация всех социальных сфер, то о какой борьбе с эпидемией можно говорить», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.