«Барселона» может уволить Кике Сетьена после поражения от «Баварии»

Мадрид, 15 августа. «Барселона» может избавиться от главного наставника клуба Кике Сетьена после поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По данным ESPN, решение отправить в отставку Сетьена было принято еще до игры с «Баварией». Издание отмечает, что в «Барселоне» хотят, чтобы его место занял тренер, имя и репутация которого вызывают уважение у игроков. Среди возможных кандидатов называются имена бывших игроков каталонского клуба Роналда Кумана и Хави Эрнандеса.

Как сообщалось ранее, 14 августа сине-гранатовые впервые в своей истории пропустили 8 мячей в рамках ЛЧ. «Бавария» лишила их шанса завоевать кубок в текущем сезоне.

Ранее местные СМИ сообщали, что у Сетьена проблемы в общении с игроками «Барселоны». Сам он эту информацию опровергал. Помимо этого, лидер команды Лионель Месси недоволен своим положением в клубе. Его контракт истекает в 2021 году. Известно, что он может не продлить соглашение. По крайней мере, переговоры об этом приостановлены.