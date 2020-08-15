Актриса Снигирь напугала фанатов своей худобой

Москва, 15 августа. Актриса Юлия Снигирь поделилась с поклонниками в Instagram своей фотографией, однако акцент в публикации она сделала на комментарии из знаменитого романа «Над пропастью во ржи». Отрывок произведения не вызвал особую реакцию фанатов, они были обеспокоены внешним видом актрисы.

«А люди всегда думают, что они видят тебя насквозь. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают — веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают», — процитировала публикацию актриса.

Отметим, что на фото она заснята обнаженной, хотя кадр сделан чуть выше груди. По мнению многих пользователей, девушка выглядит чрезмерно худой.

В одном из комментариев фолловер поинтересовалась, кто же так «замучил» актрису.

По мнению одного из фанатов, ее вид напоминает «узников фашистского концлагеря Бухенвальд».

«Я не бот, но тоже считаю, что это какой-то «бухенвальд», — прокомментировал худобу актрисы подписчик.

«О, какая худая, страшненько», — отметилась красноречием поклонница.

Однако не все были столь категорично. Один из комментаторов рекомендовал Снигирь набрать немного, но отметил, что если ей и так нравится, то менять ничего не надо.