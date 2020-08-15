Галкин обсуждает с Пугачевой жизнь после ее смерти

Москва, 15 августа. Журналистка Ирина Шихман не побоялась в разговоре с юмористом Максимом Галкиным поднять тему смерти певицы и жены шоумена Аллы Пугачевой.

Ведущая смогла договориться об интервью с Галкиным, который зачастую отказывает журналистам в беседе. Опоздавшая на встречу журналистка сообщила, что в замке в деревни Грязь ее встречал не только Галкин, но и Примадонна.

«Максим меня встречает и говорит: «Там на кухне все ждут». Я думаю, что это мои мальчики операторы, а там Алла Борисовна во всей красе», — вспоминает Шихман.

Она призналась, что немного растерялась, поскольку Алла Борисовна была ее кумиром детства, и она знала многие ее песни наизусть.

В разговоре с Галкиным Шихман задавала смелые вопросы, в том числе, она затронула тему смерти исполнительницы. По словам 44-летнего артиста, он обсуждает с супругой эту тему.

«Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий. Алла часто говорит: «Я хочу успеть их чему-то научить». Алла — невероятная мать, самая лучшая из всех», — сказал Галкин.

Алла Борисовна старше своего супруга на 27 лет. Разница в возрасте не мешает артистам жить гармонично и счастливо. Галкин и Пугачева в 2013 году стали родителями Гарри и Лизы, которых им родила суррогатная мать, указал НСН.