Зеленский раскритиковал Минск за передачу задержанных россиян Москве

Киев, 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Минска передать задержанных в Белоруссии россиян Москве. В Киеве ожидали другого сценария, потому что некоторых граждан РФ украинские власти подозревают якобы в участии в боевых действиях в Донбассе.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Тут же он подчеркнул, что утверждения о том, что Киев пытался вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, являются некорректными.

«Этого точно не было»,— добавил он.

По мнению Зеленского, россиян передали «демонстративно» и у этого будут трагические последствия.

«Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс»,— заключил он.

Напомним, 33 россиянина были задержаны в Белоруссии 29 июля. Власти республики заявили, что они якобы прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. В Москве объяснили, что граждане РФ находились в республике проездом. Накануне 32 из них были переданы России. У еще одного мужчины было белорусское гражданство и он остался в этой стране.