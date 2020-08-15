Друг Легкоступовой раскрыл причину ее возвращения в Россию

Москва, 15 августа. Смерть певицы Валентины Легкоступовой 14 августа шокировала многих. О некоторых аспектах жизни исполнительницы и причине возвращения в Россию рассказал ее друг Вадим Манукян. Он не терял надежду на улучшение состояния госпитализированной подруги.

По словам Манукяна, он общался исключительно с самой певицей. Для нее огромным вдохновением были яхты. Хождение под парусом стало для исполнительницы не менее значимым, чем занятие творчеством.

Друг певицы допустил, что любовь к яхтам могла быть вызвана тем, что ее супруг Юрий Фирсов был яхтсменом. Манукян отметил, что отношениях между ней и мужем не было ничего такого, что могло сигнализировать о трагедии. Исполнительница ранее признавалась, что чувствует себя счастливой. Он допустил, что она могла действительно оступиться в ванне и удариться головой.

Отметим, что ранее Валентина Легкоступова жила в Испании, но там ее ничего не держало после расставания с прежним супругом. Да и была у нее мечта вернуться в Россию и снова начать карьеру. К тому же мать исполнительницы не хотела переезжать. Певица не могла оставить маму одну, отметил Манукян.

Друг звезды также рассказал, что некоторое время певица работала в Феодосии в должности начальника отдела культуры. Она занималась организацией концертов и праздников.

«Года два назад Валя решила, что чиновничество не ее. Она же перфекционист, пыталась все там наладить. Но Валя была артисткой, не знала и не понимала многих моментов. Она наталкивалась на препятствия, которые не могла осилить. Эта работа в какой-то момент ее переломила», — рассказал ее друг.

Отметим, что по мнению певицы Ольги Зарубиной, к смерти исполнительницы может быть причастен ее нынешний супруг. Она очень сомневается, что сама Легкоступова могла так упасть, что получила огромную гематому. Зарубина подчеркнула, что ей никогда не нравился Фирсов, ведь в его лице было «что-то неприятное».

Добавим, что негативно к нему относятся и дети певицы, которые допускают его виновность в трагедии с матерью, сообщает канал «360».