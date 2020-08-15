Производство вакцины от коронавируса запустили в России

Москва, 15 августа. Минздрав сообщил о начале производства в России вакцины от коронавируса, созданной специалистами центра им. Гамалеи.

Напомним, российскую вакцину назвали «Спутник V». Она стала первой зарегистрированной в мире. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на «Спутник V» есть спрос в других странах, но пока препарат не планируется вывозить за границу.

При этом уже известно, что осенью препарат пройдет третий этап клинических испытаний на Филиппинах. Они завершатся весной. В России первыми прививки от коронавируса смогут сделать медики и пожилые люди, находящиеся в группе риска.

Интересной особенностью российской вакцины стала ее несовместимость с алкоголем. На это тут же отреагировал лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, известный своими трогательными отношениями со спиртными напитками. По мнению музыканта, с помощью вакцины от COVID-19 можно будет «подшить» всю страну.