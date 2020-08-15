Коронавирус 15 августа в РФ и мире: количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5061 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 15 августа

На 15 августа 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 917 884 (+5061), выздоровело 729 411 (+6447), умерло 15 617 (+119). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+695), Санкт-Петербург (+162) и Свердловская область (+158).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 15 августа

— Всего зараженных 21 380 427 человек (+24 475 за сутки) — Скончались 769 587 человек (+1 026 за сутки) — Выздоровевших 13 950 348 человек (+28 791 за сутки)

Данные по Украине на 15 августа

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 15 августа в стране было зафиксировано 89 719 (+1847 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 2044 человека (+33 за сутки), всего выздоровели 47 430 (+633 за сутки).

Больше всего случаев коронавирусной инфекции за сутки было выявлено в Харьковской (+254), Черновицкой (+170) Львовской (+166), Ивано-Франковской (+148) и Одесской (+139) областях. В Киеве COVID-19 подтвердился у 232 человек.

Вакцина для россиян

Нужное для граждан России количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9–12 месяцев. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9–12 месяцев», — сказал он ТАСС.

Реакция Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что разработанная Россией вакцина «сработает».