Рунолог на фоне слухов о разводе предсказал отношения Пугачевой и Галкина

Москва, 15 августа. Рунический провидец Игорь Вечерский на фоне слухов о расставании артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина не исключил, что их брак может дать трещину.

По его словам, пока в звездной паре все неплохо, но в их отношения вмешивается кто-то третий и влияет на них не очень удачно. Эксперт считает, что Галкин и Пугачева испытывают недостаток страсти, эмоций и желания.

Рунолог уверен, что на отношения супругов пытаются оказать влияние с помощью магии, и это положение воздействие. Однако есть и негативное влияние колдовских сил.

Вечерский предсказал, что пара, несмотря на все плюсы союза, все же может распасться. По его мнению, певица и юморист могут исправить ситуацию в своих отношениях, но им придется работать над собой и своими желаниями ради сохранения союза.

«Хочется отметить, что в их силах исправить положение вещей, однако захотят ли они идти на компромисс? В любом случае, придется смириться с новым положением вещей, искать возможности изменений сложившихся обстоятельств», — пояснил рунолог в интервью Nation News.

Роман между Пугачевой и Галкиной начался в начале нулевых. Но только спустя где-то десять лет пара решила узаконить отношения, напомнил НСН. Сейчас у супругов подрастают двое детей — Лиза и Гарри, которые были рождены суррогатной матерью.