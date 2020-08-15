В России расширен перечень субсидируемых авиарейсов

Москва, 15 августа. Правительство России расширило географию субсидируемых внутренних авиарейсов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

«Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций», — говорится в сопроводительном к документу сообщению.

Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом, Читой и другими городами РФ.

Согласно постановлению, приоритетное право на субсидии по новому перечню будет у компаний, которые используют современные российские самолеты. Отмечается, что организации, чьи полеты финансируются региональными властями, также сохраняют право на получение компенсации из федерального бюджета.